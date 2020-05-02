Вчені назвали вид спорту, в якому найлегше заразитися коронавірусом

Дослідження було замовлено Олімпійським комітетом Італії

Італійські вчені склали рейтинг видів спорту, найнебезпечніших у контексті можливого зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Repubblica.it.

Волейбол був поставлений на першу позицію випередивши навіть такі контактні види спорту, як реґбі і баскетбол. Також менш небезпечними вважаються індивідуальні види – бокс, дзюдо. Згідно з дослідженнями найбезпечнішими в цьому списку є гімнастика і великий теніс.

Види спорту оцінювалися експертами за чотирма компонентами – спортивний об’єкт, у якому проводяться змагання, тренувальні умови, гра лише на майданчику і гра з глядачами. Media – оцінка факторів ризику, пов'язаних з відстанню між учасниками. Волейбол виявився на першому місці за всіма показниками без винятку.

Нагадаємо, збірну України з волейболу може очолити іменитий тренер.