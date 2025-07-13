Бешикташ підписав хавбека Бенфіки
Центральний півзахисник Бенфіки Оркюн Кокчу став гравцем Бешикташа.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Кокчу перейшов у Бешикташ на правах річної оренди з обов’язковим викупом наступного року за 25 мільйонів євро.
За Бенфіку 24-річний хавбек виступав з літа 2023 року, коли португальці віддали за нього Феєнорду 29,7 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку Кокчу 12 голів і 11 асистів у 55 матчах у всіх турнірах.
За кар’єру Кокчу провів 41 матч за збірну Туреччини, в яких забив 3 голи та зробив 8 асистів. За національну команду він дебютував у 2020 році.
Нагадаємо, Бешикташ є потенційним суперником Шахтаря по другому раунду кваліфікації Ліги Європи. Для цього донецькому клубу потрібно пройти фінський Ільвес, перший матч команда Арди Турана виграла 6:0.