Бешикташ підписав хавбека Бенфіки

Центральний півзахисник Бенфіки Оркюн Кокчу став гравцем Бешикташа.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Кокчу перейшов у Бешикташ на правах річної оренди з обов’язковим викупом наступного року за 25 мільйонів євро.

За Бенфіку 24-річний хавбек виступав з літа 2023 року, коли португальці віддали за нього Феєнорду 29,7 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку Кокчу 12 голів і 11 асистів у 55 матчах у всіх турнірах.

За кар’єру Кокчу провів 41 матч за збірну Туреччини, в яких забив 3 голи та зробив 8 асистів. За національну команду він дебютував у 2020 році.

Нагадаємо, Бешикташ є потенційним суперником Шахтаря по другому раунду кваліфікації Ліги Європи. Для цього донецькому клубу потрібно пройти фінський Ільвес, перший матч команда Арди Турана виграла 6:0.