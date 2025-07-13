Динамо оголосило ім'я ще одного спаринг-партнера на зборах

Динамо оголосило ім'я додаткового суперника на літніх зборах, які проходять в Австрії.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Суперником стане румунський Корвінул. Поєдинок відбудеться 15 липня о 18:00 за київським часом.

🔔 «Динамо» проведе спаринг з «Корвінулом»



📆 До списку спарингів додався ще один матч, який «біло-сині» проведуть 15 липня.



🇷🇴 Черговим суперником киян буде румунський «Корвінул».



⏰ Тож зустріч команд відбудеться у вівторок, 15 липня. Початок - о 18:00 за київським часом. pic.twitter.com/2jfjpRWNCi — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 13, 2025

Корвінул було відроджено три роки тому після ліквідації у 2004-му. Минулий сезон колектив завершив на першому місці групи вибування Другій лізі.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Напередодні Динамо зіграло внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.