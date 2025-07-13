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Динамо оголосило ім'я ще одного спаринг-партнера на зборах

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 12:36
Динамо оголосило ім'я ще одного спаринг-партнера на зборах
Динамо Київ

Динамо оголосило ім'я додаткового суперника на літніх зборах, які проходять в Австрії.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Суперником стане румунський Корвінул. Поєдинок відбудеться 15 липня о 18:00 за київським часом.

Корвінул було відроджено три роки тому після ліквідації у 2004-му. Минулий сезон колектив завершив на першому місці групи вибування Другій лізі.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). 

Напередодні Динамо зіграло внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.

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