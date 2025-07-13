Інтер знайшов заміну Чалханоглу в Баєрі

Центральний півзахисник Баєра Граніт Джака може замінити Хакана Чалханоглу в міланському Інтері.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося про те, що Чалханоглу може перейти у Галатасарай. Проте зараз імовірність трансферу турецького хавбека суттєво знизилася.

Попри це, керівництво Інтера хоче бути готовим до можливого відходу Чалханоглу, якщо той все-таки покине клуб. На заміну йому міланський клуб розглядає кандидатуру Граніта Джаки з Баєра.

Трансферна вартість 32-річного гравця збірної Швейцарії оцінюється в 12 мільйонів євро. Раніше інтерес до Джаки проявляв Мілан.

У минулому сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 7 асистів у 49 матчах за Баєр у всіх турнірах. Він виступає за леверкузенський клуб з літа 2023 року.