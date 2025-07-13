Фенербахче оголосив про підписання захисника Гента

Англійський захисник бельгійського Гента Арчі Браун став гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт із футболістом розрахований на три роки з опцією продовження ще на рік. Сума трансферу не розголошується, Transfermarkt оцінює вартість Брауна в 7 мільйонів євро. У складі Фенербахче захисник виступатиме під 33-м номером.

Нагадаємо, Фенербахче в останній момент виграв боротьбу за англійця у Мілана, який розглядав його як можливу заміну Тео Ернандесу.

Браун виступав за Гент з літа 2023 року, його першим клубом у професійній кар’єрі була швейцарська Лозанна. Захисник провів два матчі за молодіжну збірну Англії U-20 і забив у них 1 гол. У минулому сезоні на рахунку Брауна 3 голи та 6 асистів у 46 матчах за Гент у всіх турнірах.