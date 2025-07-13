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Фенербахче оголосив про підписання захисника Гента

Олег Дідух — 13 липня 2025, 12:26
Фенербахче оголосив про підписання захисника Гента
Арчі Браун
ФК Фенербахче

Англійський захисник бельгійського Гента Арчі Браун став гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт із футболістом розрахований на три роки з опцією продовження ще на рік. Сума трансферу не розголошується, Transfermarkt оцінює вартість Брауна в 7 мільйонів євро. У складі Фенербахче захисник виступатиме під 33-м номером.

Нагадаємо, Фенербахче в останній момент виграв боротьбу за англійця у Мілана, який розглядав його як можливу заміну Тео Ернандесу.

Браун виступав за Гент з літа 2023 року, його першим клубом у професійній кар’єрі була швейцарська Лозанна. Захисник провів два матчі за молодіжну збірну Англії U-20 і забив у них 1 гол. У минулому сезоні на рахунку Брауна 3 голи та 6 асистів у 46 матчах за Гент у всіх турнірах.

Гент Фенербахче Арчі Браун

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