Бондарев втратив перемогу серед новачків у 3 гонці етапу Формули-4 в Муджелло

Сьогодні, 13 липня, відбулася третя гонка четвертого етапу сезону італійської Формули-4, який проходить у Муджелло.

У заїзді взяв участь український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев. 16-річний киянин стартував шостим.

Українець непогано стартував, проте протягом перших кіл втратив дві позиції. Це не заважало йому створювати тиск на суперників, будучи лідером серед пілотів-новачків.

У середині заїзду Бондарев припустився прикрої помилки, обганяючи суперника і його болід розвернуло. Олександр відкотився в кінець пелотону.

Нагадаємо, що етап у Муджелло став для Олександра Бондарева одним з найуспішніших під час його дебютного року в італійській Формулі-4.

У першій гонці Бондарев фінішував восьмим, що стало найкращим результатом серед новачків та повторенням його другого найкращого результату в сезоні.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 1-3 серпня в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі.