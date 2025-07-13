Колишній футболіст Мілана та Селтіка очолив Сампдорію

Колишній регулярний учасник Серії А Сампдорія оголосила про призначення чергового головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "Дорії".

Ним став ексфутболіст Мілана, Торіно та Парми Массімо Донаті. Строки підписаної угоди не розголошуються.

Донаті виступав за "россонері" з 2001 по 2007 рік, тимчасово залишаючи клуб на правах оренди у Торіно, Мессіну, Аталанту та Сампдорію.

У 2018 році Донаті розпочав тренерську кар'єру, ставши помічником головного тренера у Кілманроці. Останнім клубом 44-річного італійця була грецька Калітея, який він залишив у 2024 році.

Сампдорія одного разу у своїй історії вигравала чемпіонат Італії (1990/91), а наступного сезону досягла фіналу Ліги чемпіонів, де програла Барселоні (0:1).

Зазначимо, що за останні 10 місяців Сампдорія змінила 4 тренерів. Напередодні клуб звільнив Альберіко Евані, який врятував команду від вильоту в Серію С.