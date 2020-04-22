Олімпійська чемпіонка завершила кар’єру, щоб стати лікарем

Джерело - Главком.
Відома норвезька лижниця Астрід Якобсен оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.
Про це повідомляє NRK.
Рішення піти зі спорту Астрід Уренхолльт Якобсен прийняла після практики в лікарні - дівчина є студентом-медиком і повинна за рік стати лікарем.
Якобсен є олімпійською чемпіонкою Пхенчхана-2018 в естафеті, триразовою чемпіонкою світу, дворазовим срібним і п'ятикратним бронзовим призером ЧС, багаторазової переможниці етапів Кубка світу.
Зазначимо, що в 2020 році про завершення спортивної кар’єри повідомили чимало спортсменів, зокрема, біатлоністів. Серед них Мартен Фуркад, Кайса Макарайнен, Ларс Ландертінгер тощо.
Також чимало спортсменів та людей спорту у дні пандемії перекваліфікувались, щоб допомагати тим, хто того потребує.
Раніше, бронзова призерка чемпіонату світу завершила кар'єру.