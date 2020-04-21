Волейбольні змагання завершенні

Волейбольний чемпіонат Білорусі до вівторка залишався чи не останнім в Європі, де ще не було прийнято остаточне рішення про його завершення у зв'язку із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба місцевої федерації.

Двічі вводився карантин, спершу до 6 квітня, а потім до 20 квітня. І ось виконком національної федерації на черговому засіданні все ж прийняв рішення про дострокове завершення чемпіонату Республіки Білорусь з волейболу (Дивізіон А) серед чоловічих та жіночих команд сезону 2019-2020 років.

Турнір був закінчений без визначення переможців і призерів. Питання про те, які команди будуть представляти країну в єврокубках буде прийматися пізніше спільно з Європейською Конфедерацією волейболу.

Раніше, Блохін зазначав, що білоруси серйозно кажуть, що їхній футбольний чемпіонат сильніший за український, але це навіть не смішно.