Барселона підписала талановитого вінгера

Вінгер Копенгагена та молодіжної збірної Швеції Руні Барджі став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Контракт із 19-річним шведом розрахований на чотири роки – до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше ЗМІ повідомляли про те, що Копенгаген отримає за свого гравця 2 мільйони євро.

Барджі є вихованцем Копенгагена, перейшов у академію данського клубу зі шведського Мальме у 2020 році. Барджі – шведський футболіст кувейтського походження. В його активі 84 матчі та 15 голів за Копенгаген. Також Барджі є гравцем молодіжної збірної Швеції U-21, за яку відзначився 2 голами в 9 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона прагне підписати Маркуса Рашфорда.