Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Англійський клуб пропонує за Забарного 70 мільйонів євро – джерело

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 13:46
Англійський клуб пропонує за Забарного 70 мільйонів євро – джерело
Ілля Забарний
AFC Bournemouth

Захисник Борнмута Ілля Забарний може перейти до Ньюкасла замість ПСЖ.

Про це інформує ТаТоТаке.

Повідомляється, що Ньюкасл запропонував на 10 мільйонів євро більше, ніж парижани: пропозиція англійського клубу за трансфер Забарного – 70 мільйонів євро. Ймовірно, сума може включати додаткові бонуси.

Борнмут зобов’язаний відрахувати Динамо 20% від суми наступного трансферу Забарного, а також 5% за його виховання.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за захисника, що може призвести до зриву угоди.

Ілля Забарний Ньюкасл ПСЖ Футбольні трансфери

Ілля Забарний

ПСЖ відмовився від трансферу Забарного
Змінив АПЛ на США: Забарний показав романтичні фото з відпустки з дружиною
Клуб АПЛ відмовився від ідеї придбати Забарного на користь центрбека збірної Італії
Було дві пропозиції від ПСЖ: французький журналіст розкрив деталі саги з трансфером Забарного
Забарний опинився у десятці найдорожчих центрбеків світу

Останні новини