Англійський клуб пропонує за Забарного 70 мільйонів євро – джерело

Захисник Борнмута Ілля Забарний може перейти до Ньюкасла замість ПСЖ.

Про це інформує ТаТоТаке.

Повідомляється, що Ньюкасл запропонував на 10 мільйонів євро більше, ніж парижани: пропозиція англійського клубу за трансфер Забарного – 70 мільйонів євро. Ймовірно, сума може включати додаткові бонуси.

Борнмут зобов’язаний відрахувати Динамо 20% від суми наступного трансферу Забарного, а також 5% за його виховання.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за захисника, що може призвести до зриву угоди.