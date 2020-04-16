Блохін: Білоруси серйозно кажуть, що їхній чемпіонат сильніший за український, але це навіть не смішно

Колишній наставник збірної України Олег Блохін не дивиться чемпіонат Таджикистану.

Про це заявив сам фахівець.

"За чим там стежити! Білоруси серйозно кажуть, що їхній чемпіонат сильніший за український - але це навіть не смішно.

Ще є Таджикистан? Я до такого рівня не опускаюся (сміється). І нашу-то Прем'єр-лігу до паузи з важкістю осилював, в іспанському, італійському або англійському чемпіонаті не кожен матч інтерес викликав, а тут - Білорусь і тим більше Таджикистан!" - заявив Блохін.