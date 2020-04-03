 Хабіб: Яка форма у Мак-Грегора? Він сидить вдома цілий день і боїться коронавірусу | ММА | Champion.com.ua
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Хабіб: Яка форма у Мак-Грегора? Він сидить вдома цілий день і боїться коронавірусу
#Хабіб, #Конор

Джерело - ESPN.

Ексчемпіон Конор Мак-Грегор усередині клітини нуль і ніколи нічого не зможе зробити з Хабібом.

Про це заявив чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов.

"Що ти говориш? Яка форма? Він поїхав кудись в Ірландію, сидить вдома цілий день і боїться цього коронавірусу. Але він не говорить про це. Він говорить про те, щоб кудись полетіти.

Каже про свою прекрасній формі. Але що сталося 6 жовтня 2018 роки? Що сталося? Він готувався до бою шість місяців в тренувальному таборі. Говорив багато поганих речей до бою. Шість місяців важко тренувався.

А потім вийшов в Октагон і постукав, як курча. Так про що ти говориш? Яка ще хороша форма? Конор завжди буде номером два. Завжди. Завжди буде номером два.

Він ніколи нічого не зможе зробити зі мною. Усередині клітини він нуль. Коли ми будемо битися, що ти зробиш? Що ти зробиш, якщо ти нуль?", - заявив Хабіб.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий вилетіти на бій з Фергюсоном.

Також, UFC шукає заміну Хабібу.

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