Екскапітан Ліверпуля покине Аякс – джерело

Півзахисник Аякса Джордан Гендерсон вирішив покинути клуб.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Контракт Гендерсона з Аяксом діяв до літа 2026 року, проте в угоді прописана опція, яка дозволяє 35-річному хавбеку покинути клуб безплатно.

Гравець вирішив використати даний пункт контракту та став вільним агентом.

Гендерсон виступав за Аякс з січня 2024 року. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 6 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що півзахисник зацікавив клуб Англійської Прем'єр-ліги – Ноттінгем Форест. Також він був цікавий французькому Марселю.

Гендерсон свого часу багато років кар'єри провів саме в АПЛ, виступаючи за різні клуби. Зокрема, з 2011 по 2023-й рік він грав за Ліверпуль, де також був капітаном після відходу Стівена Джерарда. Сумарно він провів за "червоних" 360 матчів, у яких забив 29 голів.

Напередодні ексчемпіон Англії визначився з новим головним тренером.