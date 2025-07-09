Талановита німецька біатлоністка розповіла, як хвороба Лайма зруйнувала її плани на сезон

Німецька біатлоністка Юлія Кінк більшу частину сезону-2024/25 пропустила через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, через хворобу Лайма, яка з'явилася від укусу кліща під час літньої підготовки.

Слова спортсменки цитує Sport.de.

"Ми не були зовсім впевнені, чи це хвороба Лайма, чи ні, кліщі завжди трохи підступні", – почала біатлоністка.

Шість тижнів тривожного очікування минули, перш ніж стало зрозуміло: у Кінк хвороба Лайма. Хоча антибіотики подіяли, юна біатлоністка почала відчувати наслідки своєї хвороби: "Я більше не почувалася собою. Я просто не могла одужати".

Зміна симптомів постійно уповільнювала Кінк, а потім стався наступний шок: нещасний випадок на лижах у січні призвело до струсу мозку.

На чемпіонаті Європи Кінк зрештою не виправдала очікувань, тому Німецька федерація лижного спорту (DSV) віддала остаточну путівку на чемпіонат світу не їй, а Йоганні Пуфф.

Нагадаємо, що на Юніорському чемпіонаті світу 2023 року Кінк стала чемпіонкою в індивідуальній гонці. Олександра Меркушина тоді здобула "бронзу".

Хворооба Ла́йма – природно-осередкова інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів. Хворобу передають кліщі. Характеризується вона переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця.