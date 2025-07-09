Бартулович розповів, чи залишиться Калюжний в Металісті 1925
ФК Металіст 1925
Головний тренер Металіста 1925 прокоментував майбутнє у клубі півзахисника Івана Калюжного.
Про це наставник харків’ян розповів в інтерв’ю Трибуні.
Раніше з'явилася інформація, що Металіст 1925 веде переговори з іноземним клубом щодо продажу Калюжного.
"Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван – приклад для всіх, як потрібно працювати у команді. І я дуже ним задоволений. Він залишається і буде у нашій команді", – заявив Бартулович.
Іван Калюжний наприкінці сезону залишив Олександрію, за яку виступав з 2021-го, зігравши за цей час 67 матчів – чотири голи та шість асистів.
Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за с
У першому контрольному матчі під керівництвом Бартуловича харків’яни програли грецькому Панатінаїкосу.