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Бартулович розповів, чи залишиться Калюжний в Металісті 1925

Андрій Мошкун — 9 липня 2025, 19:10
Бартулович розповів, чи залишиться Калюжний в Металісті 1925
ФК Металіст 1925

Головний тренер Металіста 1925 прокоментував майбутнє у клубі півзахисника Івана Калюжного.

Про це наставник харків’ян розповів в інтерв’ю Трибуні.

Раніше з'явилася інформація, що Металіст 1925 веде переговори з іноземним клубом щодо продажу Калюжного.

"Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван – приклад для всіх, як потрібно працювати у команді. І я дуже ним задоволений. Він залишається і буде у нашій команді", – заявив Бартулович.

Іван Калюжний наприкінці сезону залишив Олександрію, за яку виступав з 2021-го, зігравши за цей час 67 матчів – чотири голи та шість асистів.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за с

У першому контрольному матчі під керівництвом Бартуловича харків’яни програли грецькому Панатінаїкосу.

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Младен Бартулович

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