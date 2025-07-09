Усик потрапив у рейтинг найкращих боксерів в історії надважкої ваги

Відома платформа DAZN назвала десятку найкращих боксерів надважкого дивізіону за всю історію.

Про це йдеться на сайті платформи.

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО), який проведе реванш проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО), увійшов до рейтингу.

Зазначимо, що у списку не знайшлося місця для двох британських ексчемпіонів – Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Десятка найкращих боксерів надважкої ваги

Роккі Марчіано

Олександр Усик

Джо Луїс

Джордж Форман

Джо Фрейзер

Ларрі Холмс

Майк Тайсон

Евандер Холіфілд

Леннокс Льюїс

Мухаммед Алі

Нагадаємо, у червні Усик випередив легендарного Леннокса Льюїса в рейтингу 10 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні.

Свій наступний бій українець проведе проти Даніеля Дюбуа, поєдинок відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.