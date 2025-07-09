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Румунський клуб планує підписати ще трьох гравців з УПЛ

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 19:50
Румунський клуб планує підписати ще трьох гравців з УПЛ
Роман Вантух
ФК Зоря

Університатя Крайова планує підсилитися ще низкою гравців з чемпіонату України.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, клуб має намір підписати захисника луганської Зорі Романа Вантуха (контракт до червня 2026 року), ексвінгера криворізького Кривбаса Максима Луньова (з 1 липня став вільним агентом) та голкіпера полтавської Ворскли Павла Ісенка (може перейти на правах вільного агента, але Ворскла отримає компенсацію за виховання гравця).

Університатя Крайова в минулому сезоні посіла третє місце у чемпіонаті Румунії. Клуб візьме участь у кваліфікації Ліги Конференцій.

Раніше румунський клуб підписав захисника Кривбасу Олександра Романчука.

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