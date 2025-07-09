Румунський клуб планує підписати ще трьох гравців з УПЛ
Роман Вантух
ФК Зоря
Університатя Крайова планує підсилитися ще низкою гравців з чемпіонату України.
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, клуб має намір підписати захисника луганської Зорі Романа Вантуха (контракт до червня 2026 року), ексвінгера криворізького Кривбаса Максима Луньова (з 1 липня став вільним агентом) та голкіпера полтавської Ворскли Павла Ісенка (може перейти на правах вільного агента, але Ворскла отримає компенсацію за виховання гравця).
Університатя Крайова в минулому сезоні посіла третє місце у чемпіонаті Румунії. Клуб візьме участь у кваліфікації Ліги Конференцій.
Раніше румунський клуб підписав захисника Кривбасу Олександра Романчука.