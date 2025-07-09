Вінгер Динамо продовжить кар'єру в клубі французької Ліги 1

Грузинський вінгер Динамо Гіоргі Цітаїшвілі на правах оренди продовжить кар'єру в Меці.

Про це повідомляє Geo Team.

За даними джерела, 24-річний гравець збірної Грузії досяг домовленості з французьким клубом та підпише з ним угоду про річну оренду без права викупу.

10 липня футболіст прибуде у Францію для проходження медогляду та підписання контракту із клубом.

У сезоні 2024/25 Цітаїшвілі, контракт якого належить Динамо, виступав за Гранаду на правах оренди. За іспанський клуб гравець національної збірної Грузії у цьому сезоні провів 39 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Окрім Гранади, грузин на правах оренди грав також за польські Лех та Віслу, українські Ворсклу та Чорноморець, а також – за Динамо Батумі (Грузія). Його контракт з Динамо Київ чинний до літа 2026 року.

Мец у сезоні 2024/25 фінішував 3-м у турнірній таблиці Ліги 2 та у стикових матчах за право грати у Лізі 1 обіграв Реймс.