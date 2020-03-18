Збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020

Решта учасників ОІ визначаться за підсумками кваліфікації в Парижі

Джерело - НОК України.

Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала список з 32 спортсменів (у розділі куміте), які увійшли до ТОП-4 рейтингу у своїй ваговій категорії і отримали путівки на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

За підсумками цього відбору, до Анжеліки Терлюги, яка достроково гарантувала собі ліцензію у вазі до 55 кг, до списку майбутніх олімпійців приєднався ще один український каратист, Станіслав Горуна (до 75 кг).

Решта учасників Олімпіади визначаться за підсумками кваліфікаційного турніру в Парижі.

Раніше, МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор.