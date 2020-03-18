 Збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020 | Єдиноборства | Champion.com.ua
Мій профіль
Усика ізолювали від тренувального табору
Вчора 11:05 22059 23
Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю
Вчора 23:56 192
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:33 3686
УПЛ розглядає певну дату для відновлення чемпіонату
Вчора 16:54 694
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 11:38 1906
Мессі поставив ультиматум Барселоні
Вчора 10:16 4428
В УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня
17.03.2020 22:10 557
МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор
17.03.2020 20:55 283
В автокатастрофі під Києвом загинув відомий український боксер
17.03.2020 19:04 6615
Визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
17.03.2020 15:44 2074
Блоги
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
17.03.2020 12:02 1796
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover Valeriy Ruchka
16.03.2020 22:12 1194
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
16.03.2020 19:36 582
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
16.03.2020 18:53 681
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.03.2020 17:43 853 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18 Березня 2020
23:56 Футбол Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю 192
23:54 Баскетбол У Китаї збираються відновити чемпіонат з баскетболу 179
23:40 Автоспорт Формула-1 перенесла стандартну літню паузу на весну 234
23:33 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 3686
23:31 Футбол У Фіорентині 10 працівників захворіли на коронавірус, у Сампдорії - 15 177
23:22 Єдиноборства Збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020 235
23:10 Футбол Ібрагімович оголосив війну коронавірусу 348
23:02 Футбол Вернидуб: Петряк категорично не хотів переходити до Шахтаря 399
22:55 Футбол Олійник: Після прильоту з України мене відправили на карантин 350
22:40 Баскетбол Чемпіон НБА звинуватив Трампа у расизмі 350
22:25 Футбол Морозюк: У Туреччині по-різному відреагували на рішення грати далі 457
22:10 Футбол Вернидуб: Бонавентуре дістався Зорі за тарілку борщу 608
21:55 Футбол Президент Інгульця: На футбол і так ніхто не ходить, а тут ще налякали цим вірусом 282 1
21:40 Футбол Вернидуб: Покоління Алієва і Мілевського є найстрашнішим у плані алкоголю 1045
21:25 Блог Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів 319
21:25 Футбол Українця визнали найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі 970
21:10 Баскетбол НБА може провести серії плей-оф до трьох перемог 369
20:55 Футбол Екс-тренер Карпат може очолити Васко да Гама 679
20:40 Баскетбол ФБУ назвала найкращого захисника сезону у Суперлізі 359
20:25 Футбол У Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами 1179
20:10 Футбол Челсі хоче взяти в оренду Коутінью 369
19:55 Футбол Барселона не отримає титул, якщо Ла-Лігу не дограють 654
19:40 Бокс Усик не хоче переходити у ММА 1308
19:25 Футбол Неймар покинув Францію і полетів до Бразилії 698
19:10 Біатлон Фуркад встановив унікальне досягнення 1214

Збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020

Вчора 23:22 235 0
Решта учасників ОІ визначаться за підсумками кваліфікації в Парижі
Збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020
#Терлюга, #Горуна

Джерело - НОК України.

Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала список з 32 спортсменів (у розділі куміте), які увійшли до ТОП-4 рейтингу у своїй ваговій категорії і отримали путівки на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

За підсумками цього відбору, до Анжеліки Терлюги, яка достроково гарантувала собі ліцензію у вазі до 55 кг, до списку майбутніх олімпійців приєднався ще один український каратист, Станіслав Горуна (до 75 кг).

Решта учасників Олімпіади визначаться за підсумками кваліфікаційного турніру в Парижі.

Раніше, МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор.

Коментарі ()