 Дерюгіна пояснила, чому збірна України поїде на змагання у Москву | Гімнастика | Champion.com.ua
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Дерюгіна пояснила, чому збірна України поїде на змагання у Москву

Сьогодні 22:27 554 0
Прийняли рішення виступати на Гран-прі Москви
Дерюгіна пояснила, чому збірна України поїде на змагання у Москву
#Дерюгіна, #гімнастика

Джерело - UA-футбол.

Україна повинна підвищувати свій рейтинг на міжнародній арені і взяти участь у Гран-прі Москви.

Про це віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна заявила XSport.ua.

"Напередодні Олімпіади, яка відбудеться влітку в Токіо, національна збірна України з художньої гімнастики присвячує тренуванням 24 години на добу. Спортсменки займаються в залі з ранку до ночі. Я відчуваю, що в цьому році у нас є дуже хороші шанси використовувати медалі на Олімпійських іграх і гідно представити Україну. Сподіваюся, так і буде.

Наша мета зараз - використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок. Поясню одну річ: ліцензію на участь в Олімпіаді Україна отримала як країна. Тепер перед нами стоїть інше важливе завдання - визначитися, хто саме з спортсменок представлятиме нашу країну. В індивідуальних вправах це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому всі старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами участі в змаганнях.

Є ще один момент. Він зводиться до математичних розрахунків. В цьому році в цілому заплановано 5 Гран-прі. Ми плануємо участь в кожному. Змагання в Москві - перші в цьому списку. Ми зважували всі за і проти і вирішили все-таки їхати на цей старт.

По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у Гран-прі під час Кубка Дерюгіної, який традиційно відбудеться в Києві в березні.

Таким чином участю наших спортсменок в кожному Гран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів. Давайте тримати кулаки за наших спортсменок і нехай вони там в Москві покажуть, на що здатна українська школа художньої гімнастики. Моральна підтримка додасть їм сил і впевненості", - зазначила Дерюгіна.

Гран-прі Москви пройде з 7 по 9 лютого в столиці Росії.

Нагадаємо, підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву.

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