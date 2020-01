Мак-Грегор - Серроне: відео бою

У Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 246, головною подією якого став поєдинок між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Грегором і американцем Дональдом Серроне.

Актуально: Мак-Грегор знищив Серроне за 40 секунд

Скандальний ірландець зробив тріумфальне повернення в UFC, перемігши Ковбоя технічним нокаутом всього за 40 секунд.

