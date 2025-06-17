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Брайтон підписав новачка збірної Італії

Олег Дідух — 17 червня 2025, 13:29
Брайтон підписав новачка збірної Італії
Дієго Коппола
ФК Брайтон

Центральний захисник Верони та збірної Італії Дієго Коппола став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 21-річним італійцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Верона отримає за свого гравця 10 мільйонів жвро плюс бонуси.

У сезону-2024/25 на рахунку Копполи 2 голи в 35 матчах за Верону в усіх турнірах. Захисник уже встиг провести два матчі за дорослу збірну Італії, зараз виступає в складі молодіжної "Скуадри адзурри" U-21 на молодіжному чемпіонаті Європи.

Коппола є вихованцем Верони, до цього виступав виключно за рідний клуб.

Минулого тижня Брайтон продовжив контракт із 39-річним ветераном Джеймсом Мілнером.

Брайтон Верона Дієго Коппола

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