Брайтон підписав новачка збірної Італії

Центральний захисник Верони та збірної Італії Дієго Коппола став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 21-річним італійцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Верона отримає за свого гравця 10 мільйонів жвро плюс бонуси.

У сезону-2024/25 на рахунку Копполи 2 голи в 35 матчах за Верону в усіх турнірах. Захисник уже встиг провести два матчі за дорослу збірну Італії, зараз виступає в складі молодіжної "Скуадри адзурри" U-21 на молодіжному чемпіонаті Європи.

Коппола є вихованцем Верони, до цього виступав виключно за рідний клуб.

Минулого тижня Брайтон продовжив контракт із 39-річним ветераном Джеймсом Мілнером.