Колишній лідер Аталанти знайшов собі новий клуб

Відомий атакувальний півзахисник Йосіп Ілічич став гравцем Копера.

Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.

Контракт із 37-річним ветераном розрахований на один рік – до літа 2026 року.

Попереднім клубом Ілічича був Марібор, кольори якого він захищав з 2022 року. Хавбек найбільше відомий за виступами в Серії А в 2010 – 2022 роках за Палермо, Фіорентину і Аталанту. Також захищав кольори Боніфіку та Інтерблока.

У період з 2010 до 2024 року Ілічич провів 86 матчів і забив 17 голів за збірну Словенії.

"Я радий потрапити у нове, але і звичне середовище, тут я робив свої перші кроки у футболі. Копер – футбольне місто, вболівальники заслуговують на хорошу гру та результати. Сподіваюся, ми всі зможемо насолодитися цим разом", – прокоментував свій перехід Ілічич.