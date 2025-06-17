Клуб Другої ліги оголосив про призупинення участі у чемпіонаті України

Футбольний клуб Ревера 1908 з Івано-Франківська оголосив про призупинення участі у Другій лізі Україні.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Разом із тим Ревера заявила, що клуб зберіг професійний статус та братиме участь в аматорських змаганнях.

"При цьому ФК Ревера 1908 зберігає професійний статус. У період реструктуризації головна команда братиме участь в офіційних аматорських змаганнях, що дозволить зберегти ігрову практику, клубну ідентичність та внутрішню динаміку. Клуб не відхиляється від своїх стратегічних планів.



Формування оновленого складу команди відбуватиметься на базі гравців головної та другої команд, з урахуванням можливих кадрових змін. Ми ведемо індивідуальне спілкування з футболістами, щоб забезпечити прозорість рішень і зберегти цінне ігрове ядро клубу", – наголошує команда.