Клуб Другої ліги оголосив про призупинення участі у чемпіонаті України
Футбольний клуб Ревера 1908 з Івано-Франківська оголосив про призупинення участі у Другій лізі Україні.
Про це повідомила пресслужба колективу.
"Наприкінці сезону Група компаній, яка підтримувала професійний напрям, переглянула своє бачення спонсорства і вирішила зосередити увагу на підтримці Збройних Сил України. У зв’язку з цим клуб звернувся до Професійної футбольної ліги України з клопотанням про призупинення участі головної команди у Другій лізі сезону 2025/2026", – йдеться у повідомленні.
Разом із тим Ревера заявила, що клуб зберіг професійний статус та братиме участь в аматорських змаганнях.
"При цьому ФК Ревера 1908 зберігає професійний статус. У період реструктуризації головна команда братиме участь в офіційних аматорських змаганнях, що дозволить зберегти ігрову практику, клубну ідентичність та внутрішню динаміку. Клуб не відхиляється від своїх стратегічних планів.
Формування оновленого складу команди відбуватиметься на базі гравців головної та другої команд, з урахуванням можливих кадрових змін. Ми ведемо індивідуальне спілкування з футболістами, щоб забезпечити прозорість рішень і зберегти цінне ігрове ядро клубу", – наголошує команда.
Нагадаємо, клуб було засновано у 2020 році за ініціативою власника футзального Урагану Олександра Бубна.
Сезон-2024/25 івано-франківці завершила на 9 місці у групі A, набравши 16 очок у 18 матчах.
Раніше повідомлялось про загибель на війні з Росією президента футзальної Ревери Миколи Худевича.