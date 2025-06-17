Каштру очолив французький клуб

Футбольний клуб Нант повідомив про призначення Луїша Каштру новим головним тренером.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Контракт із 45-річним португальським фахівцем укладено на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

До цього Каштру очолював французький Дюнкерк, де за 80 матчів здобув 40 перемог, 12 нічиїх та зазнав 28 поразок.

У попередньому сезоні Нант фінішував на 14-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1. У травні клуб припинив співпрацю з попереднім головним тренером команди Антуаном Комбуаре.

Раніше повідомлялося, що ексгравець збірної Франції та Нанта Дімітрі Паєт залишився без команди.