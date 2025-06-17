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Каштру очолив французький клуб

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 13:49
Каштру очолив французький клуб
ФК Нант

Футбольний клуб Нант повідомив про призначення Луїша Каштру новим головним тренером.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Контракт із 45-річним португальським фахівцем укладено на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

До цього Каштру очолював французький Дюнкерк, де за 80 матчів здобув 40 перемог, 12 нічиїх та зазнав 28 поразок.

У попередньому сезоні Нант фінішував на 14-й позиції в турнірній таблиці Ліги 1. У травні клуб припинив співпрацю з попереднім головним тренером команди Антуаном Комбуаре.

Раніше повідомлялося, що ексгравець збірної Франції та Нанта Дімітрі Паєт залишився без команди.

Головний тренер Чемпіонат Франції, Ліга 1 Нант Луїш Каштру

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