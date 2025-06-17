Легенда Мілана очолив клуб Серії В

Легенда Мілана та збірної Італії Філіппо Індзагі став головним тренером Палермо.

Про це повідомила пресслужба "розанеро".

Строки підписаної угоди не розголошуються, але зазначено, що контракт укладено "багаторічний".

Останнім клубом Індзагі була Піза, яку він очолював протягом минулого сезону. Напередодні сторони розірвали договір за обопільною згодою.

Під керівництвом Піппо, клуб вперше за 34 роки вийшов до Серії А, посівши друге місце у другому за силою дивізіоні.

Окрім "нерадзуррі", Філіппо Індзагі у своїй тренерській кар’єри працював із Венецією, Болоньєю, Беневенто, Брешією, Реджиною та Салернітаною.

Зазначимо, що саму Пізу готується очолити інший колишній нападник Мілана.