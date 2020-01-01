 Усик, Беленюк і Бубка знялися у відеопривітанні Зеленського з Новим роком | Інше | Champion.com.ua
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Усик, Беленюк і Бубка знялися у відеопривітанні Зеленського з Новим роком

Сьогодні 20:50 280 2
Зеленський акцентував увагу на необхідності консолідації українців
Усик, Беленюк і Бубка знялися у відеопривітанні Зеленського з Новим роком
#Зеленський, #Усик

Джерело - Tribuna.com.

У відеопривітанні Президента України Володимира Зеленського з Новим роком знялося багато відомих спортсменів.

Донбас у відеоролику представили глава НОК України Сергій Бубка, Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв та призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко.

Крим представив екс-абсолютний чемпіон з боксу у важкій вазі Олександр Усик, Івано-Франківськ - стронгмен Василь Вірастюк, Запоріжжя - призер Олімпіади-2000 з плавання Денис Силантьєв, Київ - чемпіон світу і Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Зеленський акцентував увагу у своїй промові на необхідності консолідації українців, кілька разів використавши імена спортсменів для передачі основного сенсу.

"Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк і Лобановський?

Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро (чемпіонат Європи з футболу 2020 року - прим.).

Вболіваємо за Динамо або за Шахтар? Або разом за Ломаченка і Усика?" , - зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський доручив до 1 жовтня розробити закон про легалізацію букмекерів.

Також, в Україні ліквідували Міністерство молоді та спорту.

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