Барком впевнено переграв Локомотив. Результати матчів 8 туру Суперліги

Барком продовжує втримувати лідерство

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі восьмого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Барком святкував впевнені перемоги над харківським Локомотивом і продовжує лідирувати у турнірній таблиці. Житичі та МХП-Вінниця розійшлися по одній перемозі. Серце Поділля і Юракадемія святкували перемоги у двох матчах.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Чоловіки

8 тур

27 грудня

Житичі – МХП-Вінниця 0:3 (19:25, 21:25, 20:25)

Буревісник – Юракадемія 2:3 (25:22, 18:25, 25:19, 16:25, 11:15)

Новатор – Серце Поділля 0:3 (20:25, 16:25, 19:15)

Барком – Локомотив 3:0 (25:19, 25:15, 25:16)

28 грудня

Житичі – МХП-Вінниця 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

Буревісник – Юракадемія 0:3 (17:25, 12:25, 22:25)

Новатор – Серце Поділля 0:3 (20:25, 8:25, 21:25)

Барком – Локомотив 3:0 (25:19, 25:20, 27:25)

Раніше, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.

Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.