Українські легкоатлети залишилися без зборів перед Олімпіадою через відсутність фінансування

Українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку очолюваного Володимиром Бородянським Міністерства культури молоді та спорту.

Про це заявив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул на своєму YouTube-каналі.

"Цілеспрямована і планомірна підготовка до олімпійського сезону, яка тривала до 18 грудня, перервалася. Міністерство культури, молоді та спорту повідомило нам, що заплановане фінансування, яке було виділено і доведено до Федерації легкої атлетики України, з великою ймовірністю не буде виплачена. Це ставить нас в дуже складну ситуацію.

Зараз ми вже провели певний етап, який не буде компенсуватися Міністерством, на суму близько 4,5 мільйона гривень. Для Федерації - це велика і болюча сума, яку ми не можемо збільшувати. Тому з 19 грудня ми скасовуємо всі навчально-тренувальні збори на території України, зокрема - це збори в Дніпрі і Броварах для групи з метальників. Також скасовуються збори для групи стрибків у Києві, включаючи збори для срібного призера чемпіонату світу-2017 Юлії Левченко.

Чи скоротиться фінансування змагань в Сумах на призи Володимира Голубничого зі спортивної ходьби. Крім того, ми змушені скоротити фінансування закордонних зборів в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччини, Польщі та Кенії для наших провідних спортсменів.

Ми змушені піти на цей крок - Міністерство не дає нам ніяких гарантій. Це дуже болюча і неприємна ситуація. Провини Федерації легкої атлетики України в цьому немає, але я все одно прошу вибачення у спортсменів, тренерів та інших фахівців. Ми щиро сподіваємося, що найближчим часом ситуація буде виправлена ​​і планомірна робота відновиться", - зазначив Гоцул.