Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал зробить останню пропозицію щодо трансферу захисника Ліверпуля – джерело

Андрій Мошкун — 24 липня 2025, 17:05
Реал зробить останню пропозицію щодо трансферу захисника Ліверпуля – джерело
Ібраїма Конате
Getty images

Реал Мадрид планує зробити фінальну пропозицію щодо захисника Ліверпуля Ібраїма Конате.

Про це повідомляє Diario AS.

За даними джерела, "Королівський клуб" розглядає можливість підписання 26-річного француза. Ліверпуль оцінює свого гравця в 50 млн євро, тоді як Реал готовий запропонувати не більше 25 млн євро, що ускладнює досягнення домовленості.

Нагадаємо, що раніше Реал розглядав можливість підписання француза вільним агентом. Контракт Конате з чемпіонами Англії діє до 30 червня 2026 року.

У минулому сезоні Конате зіграв 42 матчі за Ліверпуль у всіх змаганнях, забивши 2 голи та зробивши 2 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підготував новий контракт для Конате до 2030 року.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Реал Мадрид Футбольні трансфери Ібраїма Конате

Ібраїма Конате

Ліверпуль підготував для центрального захисника новий контракт
За прикладом Трента: Реал хоче підписати ще одного захисника Ліверпуля вільним агентом

Останні новини