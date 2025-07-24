Реал зробить останню пропозицію щодо трансферу захисника Ліверпуля – джерело

Реал Мадрид планує зробити фінальну пропозицію щодо захисника Ліверпуля Ібраїма Конате.

Про це повідомляє Diario AS.

За даними джерела, "Королівський клуб" розглядає можливість підписання 26-річного француза. Ліверпуль оцінює свого гравця в 50 млн євро, тоді як Реал готовий запропонувати не більше 25 млн євро, що ускладнює досягнення домовленості.

Нагадаємо, що раніше Реал розглядав можливість підписання француза вільним агентом. Контракт Конате з чемпіонами Англії діє до 30 червня 2026 року.

У минулому сезоні Конате зіграв 42 матчі за Ліверпуль у всіх змаганнях, забивши 2 голи та зробивши 2 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль підготував новий контракт для Конате до 2030 року.