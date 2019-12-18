Українець здобув три золоті нагороди з рекордами Європи і світу

Гоза тріумфував на чемпіонаті Європи

17-річний український важкоатлет Богдан Гоза взяв три золота на юніорському чемпіонату Європи в Ізраїлі.

Богдан брав участь у змаганнях у ваговій категорії до 102 кг.

Гоза став найкращим і в ривку (176 кг), і в поштовху (201 кг) і сумою двоборства. Відрив від другого місця в сумі двоєборства склав 62 кг.

Українець побив юніорські рекорди Європи і світу у всіх трьох показниках.

Гоза також отримав титул найсильнішого спортсмена ЧЄ серед всіх учасників незалежно від вагових категорій.

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Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.