Вольфсбург орендував данського півзахисника Наполі

Вольфсбург оголосив про оренду півзахисника італійського Наполі Єспера Ліндстрема.

Про це повідомляє сайт німецького клубу.

Данський півзахисник гратиме за "вовків" на правах річної оренди з правом викупу.

"Єспер має досвід гри в Бундеслізі і на міжнародному рівні. Ми підписуємо динамічного та дуже універсального гравця, здатного грати практично на будь-якій позиції у півзахисті. Ми раді, що він вже в нашій команді і працюватиме на тренувальному зборі", – розповів спортивний директор клубу Себастьян Шиндзелорц.

У минулому сезоні Ліндстрем також грав в оренді: данець провів 30 матчів за Евертон. Також в його активі 18 матчів і 1 гол за національну збірну Данії.

Трансфермаркет оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає трансфер вінгера Шахтаря.