Вольфсбург орендував данського півзахисника Наполі
Вольфсбург
Вольфсбург оголосив про оренду півзахисника італійського Наполі Єспера Ліндстрема.
Про це повідомляє сайт німецького клубу.
Данський півзахисник гратиме за "вовків" на правах річної оренди з правом викупу.
"Єспер має досвід гри в Бундеслізі і на міжнародному рівні. Ми підписуємо динамічного та дуже універсального гравця, здатного грати практично на будь-якій позиції у півзахисті. Ми раді, що він вже в нашій команді і працюватиме на тренувальному зборі", – розповів спортивний директор клубу Себастьян Шиндзелорц.
У минулому сезоні Ліндстрем також грав в оренді: данець провів 30 матчів за Евертон. Також в його активі 18 матчів і 1 гол за національну збірну Данії.
Трансфермаркет оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає трансфер вінгера Шахтаря.