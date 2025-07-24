Усик очолив рейтинг P4P від BoxRec

Статистичний портал BoxRec оновив список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це йдеться на сайті порталу.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг P4P. Напередодні українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.

На другій сходинці розташувався японський абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, а третє посідає володар пояса WBA у першій середній вазі, американець Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P від BoxRec

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмитро Бівол Артур Бетербієв Сауль Канело Альварес Джессі Родрігес Дзунто Накатані Давід Бенавідес Шакур Стівенсон

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, напередодні WBO зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера.