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Буковина розписала мирову з Нивою у заключному спарингу літного міжсезоння

Олександр Булава — 24 липня 2025, 17:42
Буковина розписала мирову з Нивою у заключному спарингу літного міжсезоння
ФК Буковина

Чернівецька Буковина зіграла свій заключний контрольний поєдинок на літніх зборах 2025.

У Чернівцях "жовто-чорні" зіграли внічию з тернопільською Нивою – 0:0.

Товариський матч
24 липня

Буковина – Нива Тернопіль 0:0

Буковина: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглий, Морговський, Вітенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Кілєвий, Андрейчук (Гончарук, 81).

Нива (стартовий склад): Ольховий, Паламарчук, ГНП, Демиденко, Михальчук, Давидов, Тлумак, Резепов, ГНП, Мисик, Напуда.

Вилучення: Андрейчук (80)

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні Буковина обіграла Епіцентр та розгромила харківський Металіст.

Буковина Нива Тернопіль

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