Буковина розписала мирову з Нивою у заключному спарингу літного міжсезоння
ФК Буковина
Чернівецька Буковина зіграла свій заключний контрольний поєдинок на літніх зборах 2025.
У Чернівцях "жовто-чорні" зіграли внічию з тернопільською Нивою – 0:0.
Товариський матч
24 липня
Буковина – Нива Тернопіль 0:0
Буковина: Пеньков (Федотов, 61), Стасюк, Бусько, Безуглий, Морговський, Вітенчук, Груша, Бойчук (к), Шинкаренко, Кілєвий, Андрейчук (Гончарук, 81).
Нива (стартовий склад): Ольховий, Паламарчук, ГНП, Демиденко, Михальчук, Давидов, Тлумак, Резепов, ГНП, Мисик, Напуда.
Вилучення: Андрейчук (80)
Огляд матчу
Нагадаємо, напередодні Буковина обіграла Епіцентр та розгромила харківський Металіст.