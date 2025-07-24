Він здався: Фроч – про поразку Дюбуа від Усика

Ексчемпіон Карл Фроч вважає, що колишній володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) здався після другого нокдауну від абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Цитує боксера SecondsOut.

"Так, звісно, Дюбуа здався. Коли він впав вдруге, і до речі, тоді справді пропустив гарний удар — я спочатку, коли вперше це побачив, подумав, що все, він відключився, втратив свідомість, і його вже немає.

Я переглянув це знову й усвідомив, що він був на ринзі, і він був більш-менш притомний. Він не був у нокауті. Він був спокійний, він дивився на свій кутовий, він чітко бачив рефері перед собою. Він дивився на нього і дивився в кут.

Тобі потрібно встати та переконати рефері, що ти хочеш продовжувати битися. Це беззаперечний титульний бій у суперважкій вазі. Він може більше ніколи не отримати такого шансу. Чому, бляха, ти просто сидиш? У моєму світі ти не сидиш. Ти встаєш і б'єшся", – сказав Фроч.