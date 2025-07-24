Він здався: Фроч – про поразку Дюбуа від Усика
Ексчемпіон Карл Фроч вважає, що колишній володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) здався після другого нокдауну від абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Цитує боксера SecondsOut.
"Так, звісно, Дюбуа здався. Коли він впав вдруге, і до речі, тоді справді пропустив гарний удар — я спочатку, коли вперше це побачив, подумав, що все, він відключився, втратив свідомість, і його вже немає.
Я переглянув це знову й усвідомив, що він був на ринзі, і він був більш-менш притомний. Він не був у нокауті. Він був спокійний, він дивився на свій кутовий, він чітко бачив рефері перед собою. Він дивився на нього і дивився в кут.
Тобі потрібно встати та переконати рефері, що ти хочеш продовжувати битися. Це беззаперечний титульний бій у суперважкій вазі. Він може більше ніколи не отримати такого шансу. Чому, бляха, ти просто сидиш? У моєму світі ти не сидиш. Ти встаєш і б'єшся", – сказав Фроч.
Нагадаємо, вже у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Пізніше стало відомо, що Дюбуа перед боєм проти Олександра Усика завітав на гучну вечірку, яку за кілька годин до реваншу влаштував його батько Стен.
Саме через це британський боксер запізнився, прибувши на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин пізніше за українця.