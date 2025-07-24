Збірна України зіграє два контрольні матчі: відомий суперник

Чоловіча збірна України під час підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 готується зіграти перші контрольні матчі.

Про це пише ФБУ.

Після 10 днів збору національна команда в Ризі проведе 24 та 25 липня контрольні ігри проти збірної Нідерландів, яка також готується до пре-кваліфікації світової першості.

За рішенням тренерського штабу трансляція матчів не передбачена.

Нагадаємо, збірна України 14 липня розпочала збір в Ризі. Тренування проходять на майданчику Олімпійського центру, який також стане домашньою ареною збірної в матчах пре-кваліфікації ЧС-2027.

Також в рамках підготовки до офіційних матчів пре-кваліфікації проти Швейцарії та Словаччини збірна України зіграє в Хорватії спаринг із місцевою збірною та виставковий матч проти команди Kuntic Academy. У її складі гратимуть такі гравці, як Нікола Калініч, Лука Мітрович із Црвени Звезди та інші баскетболісти, які готуються до нового сезону.

Раніше стало відомо, що ексгравець національної збірної Павло Крутоус гратиме в іспанському клубі.