Український олімпійський чемпіон отримав тривалу дискваліфікацію

Українець може втратити олімпійське золото

Олімпійський чемпіон з важкої атлетики українець Олексій Торохтій дискваліфікований на 2 роки через допінг.

Про це повідомляє Міжнародна федерація важкої атлетики - IWF.

Торохтій дискваліфікований з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року.

У грудні минулого року IWF опублікувала результати повторної допінг-проби українця, взятої на Олімпіаді-2012, де він виграв золото у ваговій категорії до 105 кг. У аналізах атлета було виявлено дегідрохлорметилтестостерон. Спортсмен був тимчасово відсторонений від змагань.

Українець може позбутися золотої медалі Олімпіади-2012. Наразі Міжнародний олімпійський комітет жодного рішення, щодо санкцій не оприлюднив.

Нагадаємо, українець здобув три золоті нагороди з рекордами Європи і світу.