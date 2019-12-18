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Український олімпійський чемпіон отримав тривалу дискваліфікацію

Сьогодні 17:48 584 0
Українець може втратити олімпійське золото
Український олімпійський чемпіон отримав тривалу дискваліфікацію
#Торохтій

Джерело - espreso.tv.

Олімпійський чемпіон з важкої атлетики українець Олексій Торохтій дискваліфікований на 2 роки через допінг.

Про це повідомляє Міжнародна федерація важкої атлетики - IWF.

Торохтій дискваліфікований з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року.

У грудні минулого року IWF опублікувала результати повторної допінг-проби українця, взятої на Олімпіаді-2012, де він виграв золото у ваговій категорії до 105 кг. У аналізах атлета було виявлено дегідрохлорметилтестостерон. Спортсмен був тимчасово відсторонений від змагань.

Українець може позбутися золотої медалі Олімпіади-2012. Наразі Міжнародний олімпійський комітет жодного рішення, щодо санкцій не оприлюднив.

Нагадаємо, українець здобув три золоті нагороди з рекордами Європи і світу.

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