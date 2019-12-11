WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях

WADA може переглянути своє рішення

WADA сьогодні обговорить можливість більш жорсткого штрафу для Росії, аж до абсолютного відсторонення спортсменів від участі в міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що існують реальні побоювання, що Росія виграє апеляцію проти чотирирічної заборони WADA на участь у світовому спорті, яка як і раніше дозволяє росіянам змагатися під нейтральним прапором.

Комітет WADA у зв'язку з цим розгляне зустрічну апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) про введення тотальної заборони на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.