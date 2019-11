Ф'юрі провів перше тренування в MMA

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі боксер Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів перше тренування зі змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє MTK Global.

Британець відпрацював базові прийоми MMA разом з п'ятим номером рейтингу UFC у середній вазі Дарреном Тіллі.

FURY & TILL 🔥



Heavyweight king @Tyson_Fury has spent the day working on his MMA skills with @UFC superstar @DarrenTill2.



Two fantastic fighters training together. 🏆