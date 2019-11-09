Ф'юрі провів перше тренування в MMA

Джерело - Чемпіон.
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі боксер Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів перше тренування зі змішаних єдиноборств.
Про це повідомляє MTK Global.
Британець відпрацював базові прийоми MMA разом з п'ятим номером рейтингу UFC у середній вазі Дарреном Тіллі.
FURY & TILL 🔥— MTK Global 🌍 (@MTKGlobal) November 9, 2019
Heavyweight king @Tyson_Fury has spent the day working on his MMA skills with @UFC superstar @DarrenTill2.
Two fantastic fighters training together. 🏆#TeamMTKGlobal #TysonFury #DarrenTill pic.twitter.com/icx6MUZPLK
Нагадаємо, Ф'юрі збирається дебютувати в ММА цього року.