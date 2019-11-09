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Ф'юрі провів перше тренування в MMA

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Допомагав британцеві відомий середньоваговик Даррен Тілл
Ф'юрі провів перше тренування в MMA
#Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі боксер Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів перше тренування зі змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє MTK Global.

Британець відпрацював базові прийоми MMA разом з п'ятим номером рейтингу UFC у середній вазі Дарреном Тіллі.

Нагадаємо, Ф'юрі збирається дебютувати в ММА цього року.

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