Ф'юрі провів перше тренування в MMA

Допомагав британцеві відомий середньоваговик Даррен Тілл

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі боксер Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) провів перше тренування зі змішаних єдиноборств.

Про це повідомляє MTK Global.

Британець відпрацював базові прийоми MMA разом з п'ятим номером рейтингу UFC у середній вазі Дарреном Тіллі.

Нагадаємо, Ф'юрі збирається дебютувати в ММА цього року.