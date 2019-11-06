Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України із футзалу вдруге завдала розгромної поразки Словаччині у товариському матчі.
Зустріч завершилась розгромною перемогою українок із рахунком 8:1.
Товариський матч
06 листопада
Словаччина – Україна 1:8
Голи: 0:1 – 1 Шульга, 0:2 – 2 Шульга, 0:3 – 18 Гриценко, 1:3 – 20 Голошкова, 1:4 – 24 Єрьоменко 1:5 – 26 Шульга, 1:6 – 28 Дударчук (10-метровий), 1:7 - 38 Вієнерова (автогол), 1:8 – 39 Гриценко
Україна (ж): Кислова (Сагайдачна, 21) – Гриценко, Шульга, Дубицька, Кирильчук – Майбородіна, Дударчук, Дичко, Єрьоменко – Шевченко
Раніше, Україна жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину.
Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.