 Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину | Футзал | Champion.com.ua
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Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину

Сьогодні 00:14 291 0
Українки здобули впенену перемогу
Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину
#Україна

Джерело - futsal.com.ua.

Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч із Словаччиною.

Зустріч завершилась розгромною перемогою українок із рахунком 5:0.

Відзначимо, що сьогодні, 06 листопада, Україна зіграє другий спаринг зі Словаччиною. Початок матчу о 19:00.

Товариський матч

05 листопада

Словаччина  – Україна 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Шульга, 0:2 - 9 Дударчук, 0:3 - 16 Гриценко, 0:4 - Сматанова (автогол), 0:5 - 37 Гриценко

Збірна України: Вікторія Сагайдачна (к) (Вікторія Кислова, 21) – Анна Шульга, Ксенія Гриценко, Ірина Дубицька, Олена Павленко, Юлія Дударчук, Анастасія Кліпаченко, Яна Дичко, Христина Єрьоменко, Юлія Шевченко, Альона Кирильчук, Ірина Майбородіна.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.

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