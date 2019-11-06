Українки здобули впенену перемогу

Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч із Словаччиною.

Зустріч завершилась розгромною перемогою українок із рахунком 5:0.

Відзначимо, що сьогодні, 06 листопада, Україна зіграє другий спаринг зі Словаччиною. Початок матчу о 19:00.

Товариський матч

05 листопада

Словаччина – Україна 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Шульга, 0:2 - 9 Дударчук, 0:3 - 16 Гриценко, 0:4 - Сматанова (автогол), 0:5 - 37 Гриценко

Збірна України: Вікторія Сагайдачна (к) (Вікторія Кислова, 21) – Анна Шульга, Ксенія Гриценко, Ірина Дубицька, Олена Павленко, Юлія Дударчук, Анастасія Кліпаченко, Яна Дичко, Христина Єрьоменко, Юлія Шевченко, Альона Кирильчук, Ірина Майбородіна.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.