Джерело - Inside the games.
Словенські велогонщики Крістіан Корінь і Борут Божич дискваліфіковані на два роки за використання кров'яного допінгу.
Про це оголосив Міжнародний союз велосипедистів (UCI).
Спортсмени були клієнтами німецького доктора Маркуса Шмідта.
32-річний Корінь з 2018 року виступав за Bahrain Merida. 39-річний Божич вже завершив кар'єру і працював спортивним директором Bahrain Merida.
У 2012-2013 роках, коли, як передбачається, був застосований допінг, Божич виступав за Астану, а Корінь - за Liquigas-Cannondale.
Нагадаємо, суперник Усика Спонг провалив допінг-тест.