Спортсмени були клієнтами німецького доктора Маркуса Шмідта

Джерело - Inside the games.

Словенські велогонщики Крістіан Корінь і Борут Божич дискваліфіковані на два роки за використання кров'яного допінгу.

Про це оголосив Міжнародний союз велосипедистів (UCI).

Спортсмени були клієнтами німецького доктора Маркуса Шмідта.

32-річний Корінь з 2018 року виступав за Bahrain Merida. 39-річний Божич вже завершив кар'єру і працював спортивним директором Bahrain Merida.

У 2012-2013 роках, коли, як передбачається, був застосований допінг, Божич виступав за Астану, а Корінь - за Liquigas-Cannondale.

Нагадаємо, суперник Усика Спонг провалив допінг-тест.