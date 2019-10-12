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Двох словенських велогонщиків дискваліфікували через допінг

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Спортсмени були клієнтами німецького доктора Маркуса Шмідта
Двох словенських велогонщиків дискваліфікували через допінг

Джерело - Inside the games.

Словенські велогонщики Крістіан Корінь і Борут Божич дискваліфіковані на два роки за використання кров'яного допінгу.

Про це оголосив Міжнародний союз велосипедистів (UCI).

Спортсмени були клієнтами німецького доктора Маркуса Шмідта.

32-річний Корінь з 2018 року виступав за Bahrain Merida. 39-річний Божич вже завершив кар'єру і працював спортивним директором Bahrain Merida.

У 2012-2013 роках, коли, як передбачається, був застосований допінг, Божич виступав за Астану, а Корінь - за Liquigas-Cannondale.

Нагадаємо, суперник Усика Спонг провалив допінг-тест.

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