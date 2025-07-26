Новачок АПЛ націлився на голкіпера Шахтаря

Сандерленд проявляє інтерес до голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб зробив запит щодо того, на яких умовах можливо здійснити трансфер воротаря. Ніяких пропозицій Сандерленд поки що не робив.

Контракт Різника з Шахтарем діє до кінця грудня 2027 року, трансферна вартість 27-річного гравця збірної України оцінюється в 7 мільйонів євро.

В минулому сезоні Різник провів 36 матчів за Шахтар у всіх турнірах, у яких пропустив 35 голів і 16 разів відстояв "на нуль". На рахунку воротаря 3 матчі за збірну України.

Нагадаємо, Сандерленд за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ після 8-річної перерви. Клубу належать два українських нападники – Назарій Русин і Тімур Тутєров.