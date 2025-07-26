Світоліна і ще три українки дізналися перших суперниць на престижному турнірі в Монреалі

Відбулося жеребкування основної сітки турніру серії WTA 1000, який з 27 липня по 7 серпня відбудеться у канадському Монреалі. Суперниць отримали Еліна Світоліна (13), Марта Костюк (27), Даяна Ястремська (33) та Юлія Стародубцева (74).

Стародубцева єдиною з українок є несіяною, тому стартує з першого кола змагань. У ньому Юлія зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації, що відбудеться сьогодні ввечері за київським часом.

Світоліна отримала 10 номер посіву і перший раунд пропускає. У другому колі турніру Еліна чекатиме на переможницю пари між ще однією кваліфаєркою та володаркою вайлд-кард Кайлою Кросс (270, Канада).

Костюк посіяна під 24 номером, і у другому раунді її суперницею стане сильніша у двобої між Маркетою Вондроушовою (65, Чехія) та Александрою Еалою (69, Філіппіни).

Ястремська має 30 номер посіву. Даяна у другому колі змагань зустрінеться або з кваліфаєркою, або з Камілою Осоріо (61, Колумбія).

Матчі першого кола турніру в Монреалі відбудуться 27-28 липня, другого – 29-30 липня.

Нагадаємо, що Надія Кіченок стала переможницею другого поспіль турніру WTA в парному розряді.