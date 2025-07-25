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Металіст 1925 назвав стадіон, на якому гратиме домашні матчі УПЛ сезону 2025/26

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 19:08
Металіст 1925 назвав стадіон, на якому гратиме домашні матчі УПЛ сезону 2025/26
Центральний стадіон
УПЛ

Металіст 1925 гратиме домашні матчі нового сезону в Житомирі.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

"Домашні матчі в сезоні 2025/26 Металіст 1925 проводитиме в Житомирі на "Центральному міському стадіоні". Саме там відбудеться поєдинок першого туру УПЛ, де в гості до Металіста 1925 завітають гравці Оболоні. Гра відбудеться у понеділок 4 серпня та розпочнеться о 18:00", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Металіст 1925 грав на стадіоні Лівого Берега. Однак київський клуб розірвав співпрацю з харків’янами після скандального моменту за участю гравців юнацької команди Металіста 1925, які вигукували образливі скандування під час матчу клубу з Харкова та Лівого Берега за вихід в УПЛ.

Напередодні Металіст 1925 у заключному спарингу на зборах в Австрії програв збірній Катару.

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