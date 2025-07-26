Скандально відомий росіянин відзначився неадекватною витівкою після програного матчу

Знаний тенісний скандаліст, представник Росії Даніїл Медведєв (14), вкотре відзначився неадекватним вчинком.

Про це повідомляє у соцмережі Х канал Olly Tennis.

Після чвертьфінального поєдинку турніру серії АТР 500 у Вашинтоні, який Медведєв програв з рахунком 6:1, 4:6, 4:6 французу Корентену Муте (59), росіянин не зміг стримати люті й декілька разів жбурнув свою спортивну пляшку об поверхню корту.

В підсумку, кришка від пляшки відлетіла, а глядачі освистали безглузді дії представника країни-терористки.

Зазначимо, що це далеко не перша агресивна витівка Медведєва на корті. У лютому на турнірі в Дубаї він звинуватив арбітра на вишці Аделя Нура в упередженому ставленні до всіх росіян.

А на цьогорічному Australian Open росіянин змушений був сплатити великий штраф за свою неадекватну поведінку.