Боєць ММА помер через травми, отримані у вуличній бійці

Помер семиразовий чемпіон країни

Узбецький боєць змішаних єдиноборств Муслімбек Омонов помер в лікарні від отриманих у вуличній бійці травм.

Про це повідомляє sputniknews.

В ніч з 10 на 11 вересня в одному з кафе Ташкента між двома компаніями стався конфлікт. Молоді люди відправилися з'ясовувати стосунки і влаштували бійку. Троє хлопців звернулися в лікарню, один з них, 23-річний Муслімбек Омонов – відомий узбецький боєць MMA, семиразовий чемпіон країни з кікбоксингу.

Незважаючи на зусилля лікарів, спортсмен помер в госпіталі від отриманих у бійці травм. За наявними відомостями, Омонов отримав серйозні ножові поранення. Правоохоронні органи Ташкента порушили кримінальну справу за статтею "Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень".

Це вже другий випадок загибелі бійця ММА в Узбекистані. Влітку 2018 року через бійки загинув чемпіон країни Жамшід Кенжаєв.

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