Україна посідає 16-те місце в медальному заліку Універсіади

У нашої збірної в активі одна медаль

У Неаполі проходить XXX літня Універсіада.

Збірна України займає 16-е місце в загальнокомандному заліку з 1 нагородою (0-0-1) після другого змагального дня.

Універсіада

Неаполь, Італія

Медальний залік (золото - срібло - бронза, всього)

1. Японія - 3-3-0 (6)

2. Китай - 3-1-1 (5)

3. США - 3-1-1 (5)

4. Корея - 2-2-2 (6)

5. Росія - 1-2-4 (7)

6. Австрія - 1-0-0 (1)

7. Мексика - 1-0-0 (1)

8. Франція - 1-0-0 (1)

9. Чехія - 1-0-0 (1)

10. Німеччина - 0-2-1 (3) ...

16. Україна - 0-0-1 (1) ...

Нагадаємо, Антикало принесла Україні першу медаль Універсіади.

Джерело - Чемпіон.