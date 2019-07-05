Україна посідає 16-те місце в медальному заліку Універсіади

У Неаполі проходить XXX літня Універсіада.
Збірна України займає 16-е місце в загальнокомандному заліку з 1 нагородою (0-0-1) після другого змагального дня.
Універсіада
Неаполь, Італія
Медальний залік (золото - срібло - бронза, всього)
1. Японія - 3-3-0 (6)
2. Китай - 3-1-1 (5)
3. США - 3-1-1 (5)
4. Корея - 2-2-2 (6)
5. Росія - 1-2-4 (7)
6. Австрія - 1-0-0 (1)
7. Мексика - 1-0-0 (1)
8. Франція - 1-0-0 (1)
9. Чехія - 1-0-0 (1)
10. Німеччина - 0-2-1 (3) ...
16. Україна - 0-0-1 (1) ...
Нагадаємо, Антикало принесла Україні першу медаль Універсіади.
Джерело - Чемпіон.