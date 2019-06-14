Українка Чумаченко виграла французькі змагання зі стрибків у висоту

Висота в 1,91 метра виявилася переможною.

Юлія Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту у французькому Ерувіль-сен-Клер/

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України на офіційному сайті.

Для перемоги українка взяла висоту в 1,91 метра.

На змаганнях Україну також представляла Анна Чубковцова, в бігу з перешкодами на 100 метрів показала шостий результат (13,49 секунди).

Нагадаємо, на початку тижня на змаганнях у Німеччині Ірина Геращенко посіла перше місце, встановивши новий особистий рекорд.

Раніше Українка тріумфувала на турнірі у Греції.

Джерело - ФЛАУ.