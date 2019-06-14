Українка Чумаченко виграла французькі змагання зі стрибків у висоту

Юлія Чумаченко виграла змагання зі стрибків у висоту у французькому Ерувіль-сен-Клер/
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України на офіційному сайті.
Для перемоги українка взяла висоту в 1,91 метра.
На змаганнях Україну також представляла Анна Чубковцова, в бігу з перешкодами на 100 метрів показала шостий результат (13,49 секунди).
Нагадаємо, на початку тижня на змаганнях у Німеччині Ірина Геращенко посіла перше місце, встановивши новий особистий рекорд.
Раніше Українка тріумфувала на турнірі у Греції.
Джерело - ФЛАУ.